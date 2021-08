Ab September bieten wir im T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. für alle interessierten Tänzer*innen eine neue Stilrichtung an. Wenn du zwei unverbindliche Schnuppertrainings absolvieren möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns.

WAS IST JMC?

JMC vereint Kunst und Sport, Tanz und Theater, Individualität und Gruppengefühl. Eine aufstrebende Tanzrichtung mit Elementen aus Ballett, Jazzdance und Modern Dance, in der Technik, Choreografie und Präsentation in gleichem Maße entscheidend sind.

Unsere Termine im September (sonntags, ab 05.09.2021):

13:00-14:30 Uhr für alle zwischen 10-15 Jahren

14:30-16:00 Uhr für alle ab 16 Jahren

Trainerin:

Julia Tenhagen

Ob mit Vorerfahrung oder ohne – gemeinsam erarbeiten wir erste kleine Choreografien und bringen dir diese einzigartige und vielfältige Tanzrichtung näher!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Anmeldungen unter: info@ttc-bochum.de oder über www.ttc-bochum.de