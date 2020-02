Ein bisschen Karneval brachten Michael Grollmann vom Pflegemanagement und Delia Fuchs von der MAV zu den Mitarbeitenden auf den Stationen und in den Funktionsbereichen der Augusta Kliniken in Bochum-Mitte, Bochum-Linden und Hattingen. Die Kolleginnen und Kollegen freuten sich über den freundlichen Gruß der Geschäftsführung. „Wir haben“, so Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Thomas Drathen, „fast 900 Stück des leckeren Gebäcks an den drei Standorten verteilt und damit überall ein Lächeln auf die Gesichter gezaubert.“