Bastel-Masken für Kitas



Mehr war in dem ,,WUMMS-PAKET" nicht drin.

Unterstützung hatte die Landesregierung den Kindertageseinrichtungen zugesagt, damit sie die schwierige Aufgabe gestemmt bekommen, am 8. Juni wieder für alle Kinder zu öffnen.

Statt dessen landete beim Kreis Unna eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die für Ärger sorgt.

Jede Kita sollte Schutzmasken erhalten, damit die Erzieherinnen ausreichend geschützt sind. Das sorgt jetzt nicht nur in Bönen, sondern im ganzen Land für einen Eklat:

Der Großteil der Masken, die das Land den Städten und Kreisen zur Verfügung stellt, entpuppt sich nämlich als Bastelset.



