Bottrop/Düsseldorf. Gestern Abend (18.1.) erhielt die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen Hinweis, dass eine unter häusliche Quarantäne gestellte Familie in die Türkei ausreisen will. Demnach soll der Familienvater positiv getestet worden sein und die Ehefrau sowie der Sohn als Kontaktperson der Kategorie 1 jeweils eine Quarantäneverfügung des Gesundheitsamtes Bottrop erhalten haben.

Mit Hilfe der Fluggesellschaft konnte der Flug nach Ankara ermittelt werden. Die dreiköpfige Familie konnte am Check-In-Schalter der Airline durch die Bundespolizei festgestellt werden und wurde sofort isoliert. Für alle drei Personen wurden negative Corona-Testergebnisse vorgelegt. Das Testergebnis des 44-Jährigen wurde aufgrund der Hinweise angezweifelt und sichergestellt. Der Deutsche gab an, dass er mit einem Taxi und seine Frau und sein Sohn mit dem PKW zum Flughafen gefahren seien. Diese Angaben konnten nach Rücksprache mit den in Frage kommenden Taxiunternehmen aus Bottrop und Umgebung nicht ermittelt werden. Der Familienvater gab jedoch zu gegen die Quarantäneverpflichtung verstoßen zu haben, da seine Mutter plötzlich verstorben ist und die Bestattung in der Türkei stattfinden soll. Der Deutsche sowie sein 18-jähriger Sohn und seine 42-jährige Frau wurden nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Bottrop, mit der Auflage sich mit dem privaten Fahrzeug sofort in die häusliche Quarantäne zu begeben, entlassen. Die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten sowie die Einleitung eines möglichen Strafverfahrens wird durch die Stadt Bottrop erfolgen.