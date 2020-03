„Ein Jahr im Mittelalter – Essen und Feiern, Reisen und Kämpfen, Herrschen und Strafen, Glauben und Lieben“ ist das Thema von Dr. Tillmann Bendikowski. Der Journalist und Historiker hält am Donnerstag, 19. März, von 19.30 bis 21.45 Uhr im Josef Albers Museum Quadrat einen Vortrag zu seinem Buch. Der Eintritt ist frei.

Bauern, Adel, Klerus





Die Popularität des Mittelalters ist seit vielen Jahren ungebrochen. Es sind die alltäglichen Dinge des Lebens, die uns besonders faszinieren: Wie lebten und starben die Menschen? Wie zogen sie sich an, was aßen und tranken sie, wie schützten sie sich vor Krankheit oder Kälte? Woran glaubten sie, wovor hatten sie Angst, was machte ihnen Mut? Dazu kommen heute eher exotisch anmutende Bräuche: Warum zum Beispiel trägt ein Graf unter dem Gelächter der Leute einen Hund durch die Stadt? Der Alltag des 12. Jahrhunderts ist für heutige Betrachter voller Fragen - und hält überraschende Antworten bereit. Der Historiker Tillmann Bendikowski hat sich dazu auf eine erzählerische Zeitreise in die Welt des Mittelalters begeben. In zwölf (Monats-) Kapiteln erzählt er anschaulich vom auch jahreszeitlich geprägten Alltag der Menschen und ermöglicht dem Leser damit aufschlussreiche Einblicke in die Welt vor knapp einem Jahrtausend. Nicht so sehr um Kaiser, Könige und Päpste geht es dabei, sondern um die Menschen der mittelalterlichen Gesellschaft - Bauern, Adel und Klerus, aber auch die ersten Stadtbürger und Händler in den neu aufkommenden urbanen Zentren wie Köln - und die Art und Weise, wie sie ihr Leben organisiert haben, sei es im Gerichtswesen, im Verhältnis zwischen Mann und Frau, in einer Burg oder einem Kloster, oder aber beim Reisen. So wird der Blick auf eine ferne historische Welt, die uns gleichzeitig fremd, aber auch in vielerlei Hinsicht noch vertraut ist. Der Abend bietet spannende Alltagsgeschichte und vermitteln einen auch sinnlichen Eindruck vom Mittelalter.