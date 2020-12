Die Eltern von Grundschüler*innen der vierten Klassen, aber auch Schüler*innen die von Haupt und Realschulen kommen und das Abitur anstreben, haben es in der Corona-Pandemie schwer. An den weiterführenden Schulen gibt es keine Tage der offenen Tür, Informationsabende oder ähnliche Veranstaltungen mehr. Wie sollen sie sich informieren?

Hier bietet die Janusz-Korczak Gesamtschule einen Ausweg an.

Auf der Homepage der Schule finden Sie seit kurzem einen Informationsfilm den Schüler*innen der Schule mit Hilfe von Profis erstellt haben.

Unter unserem Motto „Vielfalt ist unsere Stärke“ wird das Schulleben, der Unterricht und die Möglichkeiten an der JKG gezeigt. Untermalt wird das Video mit Musik der Schülerband, Mina und Jakob führen durch den Film.

Also, Ansehen lohnt sich: https://www.jkg-bottrop.de/

oder