Am Freitag bekommen Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. In der vierten Klasse erhalten sie zudem eine nicht bindende Empfehlung für die weiterführende Schule. Dazu erklärt Gertrud Heek, Stadtverbandsvorsitzende des VBE Bottrop: „Diese Entscheidung für eine passende weiterführende Schule ist für jedes Kind sehr wichtig. Die Eltern sind hier gefordert, da Kinder im vierten Schuljahr diese Entscheidung noch nicht selbst treffen können.“

Sie rät den Eltern, sich gut über die verschiedenen weiterführenden Schulen zu informieren und das Gespräch mit den Lehrkräften der Grundschule zu suchen. Heek: „Ziel muss es sein, die weiterführende Schule zu finden, an der das eigene Kind möglichst optimal lernen kann. Es kommt darauf an, Kinder weder zu unter- noch zu überfordern.“

Ausschlaggebend für die Grundschulempfehlung sind nicht allein die Noten. Lehrerinnen und Lehrer sind ebenso gefordert, das Arbeits- und Lernverhalten mit zu berücksichtigen.