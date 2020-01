das Christkind war heute nochmal da

Weihnachten ist ja schon einige Tage her.

Nur heute kam die nächste Überraschung.

Die letzten Tage passiert hier sowas öfter.

Es scheint ein Glücksjahr zu werden

Ich liebe sowas sogar.

Klar gab es eine Ahnung wer mir einen Brief schickt.

Nur genau warum , war mir gar nicht so ganz klar.

Na , ja, paar Tage zuvor

hatte ich nur eine Zeitungsseite in einen Kuvert

gesteckt und abgeschickt, für mich ein ganz normaler Vorgang.

Nur als ich diesen riesen Umschlag aufmachte, traute ich

meinen Augen nicht.

Als erstes viel mir Hüftgold Pur in die Hand .

Feinste Gourmet Schoko Täfelchen.

Ein kleines Marzipanschwein und ein Glückskäfer.

Jetzt werde ich mir noch ein Sparkonto einrichten müssen ,grins.

Sogar noch ein wenig Kleingeld füllte den Umschlag.

Die Spannung stieg weiter.

Ein kleines rotes Säckchen hatte noch mehr Inhalt.

Hier war noch ein Schlüsselanhänger zu finden,

dieser kam aus Bochum.

Mmmmm unser Tochter hatte uns diesen lieben Brief nicht geschickt.

An dieser Stelle ein liebes Dankeschön

fühle dich gedrückt und umarmt von mir.

Eine weitere Idee wird nicht verraten , grins

" D A N K E " 💕❤️❤️🍀🍀😘😘😘