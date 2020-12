Der Lockdown und das Weihnachtsgeschäft

Der harte Lockdown vermiest in diesem Jahr dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft: Kurz vor dem Fest mussten die meisten Läden schließen.

Auch wenn es in einigen Gassen leblos aussieht, leer ist unsere Innenstadt nicht. Die wenigen Geschäfte die öffnen dürfen sind voll: Drogeriemärkte und Lebensmittelgeschäfte haben gut zu tun in diesen Tagen.

Corona-Lockdown sorgt für leere Gassen in der Innenstadt

Foto: Stefanie Vollenberg

Die Buchhandlungen in unserer Stadt haben ebenfalls geöffnet, jedoch nur ein Abholfenster. So erhaltem die Kunden vor Weihnachten, trotz Lockdown, noch ihre Bestellungen.

In vielen Schaufenstern wird auf Onlinebestellungen und den Lieferdienst Louise hingewiesen, sodass trotz geschlossener Türen der lokale Einzelhandel weiterhin unterstützt werden kann.

Fotopoint an der Cyriakuskirche

Foto: Stefanie Vollenberg

Viele Familien schlendern gemütlich durch die geschmückte Innenstadt, machen eine Pause auf dem weihnachtlichen Rathausplatz und lassen sich fotografieren an den leuchtenden Fotopoints. Obwohl der Weihnachtsmarkt fehlt, weihnachtliche Stimmung findet man dennoch in der Innenstadt.