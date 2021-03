Bottrop. Der RVR reagiert erneut auf die geltenden Corona-Schutzbestimmungen und verlängert die Schließung seiner Besucherzentren bis zum 28. März 2021: Die RVR-Besucherzentren Haus Ripshorst in Oberhausen, NaturForum Bislicher Insel in Xanten sowie Hoheward an der Stadtgrenze Herten/Recklinghausen bleiben bis auf weiteres geschlossen. Der Heidhof in Bottrop-Kirchhellen und der dortige Kiosk sind ebenfalls geschlossen.Alle Exkursionen und Veranstaltungen von RVR und RVR Ruhr Grün werden ebenfalls bis zum 28. März 2021 abgesagt. An der Umweltpädagogischen Station am Heidhof in Bottrop als schulische Einrichtung findet derzeit kein Präsenzunterricht statt.