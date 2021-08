Bottrop. Die Umgestaltung des Parks in Welheim steht kurz vor dem Abschluss. Im vergangenen Jahr waren alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Ideen für einen neuen Namen des Parks vorzuschlagen. Nach Sichtung durch die Verwaltung und Vorlage in der Politik, legte sich die Bezirksvertretung Bottrop-Süd auf einen "Siegernamen" fest. Der Park wird in Zukunft "Natur- und Erlebnispark Welheim" heißen.

Vorgeschlagen hatte genau diesen Namen Sandra Gebhardt. Sie wurde am Freitag, 13. August, von Bezirksbürgermeister Helmut Kucharski und dem Technischen Beigeordneten Klaus Müller vor Ort ausgezeichnet, indem sie ihr im Namen der Stadt Bottrop ein kleines Präsent in Form eines Picknickkorbs überreichten. Damit findet auch die Kampagne zur Suche eines neuen Namens für den Park seinen Abschluss. Eine kurze Führung durch den Park sowie erste Einblicke in die Neugestaltung des Parks schlossen sich an die Preisübergabe an. Der "Natur- und Erlebnispark Welheim" mit dem Naturspielplatz als zentrales Element wird Ende September weitestgehend fertiggestellt sein und offiziell eröffnet werden. Die vielen neuen Entdeckerorte und Plätze zum Entspannen, Beobachten und Verweilen können dann von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden.

Die Verwaltung bittet in diesem Zuge noch einmal alle Nutzer um Umsicht und Gewissenhaftigkeit bei der Nutzung des Parks damit Schäden durch Vandalismus und inkorrektes Verhalten vermieden werden.