Laut einem Bericht der WELT von 19.09.2020, welche sich wiederum auf einen Bericht der Frankfurter Sonntags Zeitung bezieht, „geben mehrere Bundesländer wieder Intensivbetten frei, welche für Corona Patienten blockiert waren“.

„Die baden-württembergische Landesregierung“, so der Bericht in der WELT, „hat entschieden dass künftig statt 35 Prozent nur noch 10 Prozent der Betten für diese Patienten reserviert werden“.

„Sie folgt damit der Entwicklung in anderen Bundesländern“, schreibt die WELT weiter. „In Berlin sind bereits seit Juni nur noch zehn Prozent der Betten für Covid-Patienten reserviert, Niedersachsen folgte Mitte Juli. In Bayern und Brandenburg müssen Krankenhäuser seit dem Sommer gar keine Intensivbetten mehr für Covid-19 Patienten freihalten, Hamburg schaffte die Quote im August ab. Anfang September kippte auch Sachsen-Anhalt die Regelung ganz.“ So die WELT.

Die Gesundheitsministerien scheinen daher optimistisch in die Zukunft zu blicken. Demnach ist eine Vorbereitung auf eine „zweite Welle“ wohl eher nicht gegeben.

Das bestätigt auch der nahezu gleichbleibende Positivquotient, vom Robert Koch Institut, welcher das Verhältnis der positiv getesteten zu den wöchentlich durchgeführten Tests darstellt. (Einzusehen in den wöchentlichen Berichten über Sars-Cov-2 auf den Internetseiten des Robert Koch Institutes. Jeweils Mittwochs (Abends) aktualisiert).

Dieser Quotient liegt seit der Kalenderwoche 26 unter 1%.

Dies sind sehr gute Anzeichen einer abklingenden Virusaktivität und sollte uns alle aufatmen lassen.

Quellen:

Welt https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Coronavirus-Erstes-Krankenhaus-in-Wien-ist-voll-Deutschland-reduziert-Corona-Betten.html

Robert Koch Institut, Lagebericht https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Sept_2020/2020-09-16-de.pdf?__blob=publicationFile