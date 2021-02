Bottrop. Mit dem Tod eines nahestehenden Menschen wird das Leben oft vollkommen auf den Kopf gestellt. In der Trauer gefangen, fällt jeder Schritt schwer und gleichzeitig ist so viel zu tun. In Ihrem Umfeld begegnet Ihnen häufig Sprachlosigkeit, die Menschen sind hilflos, ihnen fehlen die Worte.

Vielleicht liegt der Tod des geliebten Menschen auch schon einige Zeit zurück und Sie haben das Gefühl, in Ihrer Trauer nicht verstanden zu werden oder Sie möchten niemanden belasten.

Ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen der Ambulanten Hospizgruppe möchten sich gemeinsam mit Ihnen auf den Weg machen. Im Wald, im Park oder auf dem Friedhof können Sie ihrer Trauer Raum geben, Kraft aus der Natur ziehen und mit Ihrer Begleiterin ins Gespräch kommen. Die Treffen finden jeweils zwischen einem trauernden Menschen und einer Trauerbegleiterin unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. Für die Spaziergänge stehen folgende Termine zur Verfügung:

Im März: Montag, 1.03., 10.00 Uhr; Sonntag, 7.03., 15.00 Uhr; Freitag, 12.03., 15.00 Uhr; Sonntag, 21.03., 15.00 Uhr; Mittwoch, 24.03., 10.00 Uhr. Im April: Mittwoch, 7.04., 10.00 Uhr; Sonntag, 11.04., 15.00 Uhr; Sonntag, 18.04., 15.00 Uhr; Donnerstag, 22.04., 15.00 Uhr und Mittwoch, 28.04., 15.00 Uhr. Weitere Termine sind nach Absprache möglich. Sie können sich telefonisch in der Ambulanten Hospizgruppe melden unter 02041 763812 oder 0171 2645001. Anschließend meldet sich eine ehrenamtliche Trauerbegleiterin bei Ihnen, um den Ort für den Spaziergang abzustimmen.