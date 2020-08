Bottrop. Mit dem Bus zum Wochenmarkt und dann dort einkaufen. Wer beides ohne Maske versucht, für den wird der Einkauf besonders teuer.

Denn: Wer in Nordrhein-Westfalen ohne Mundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln erwischt wird, muss jetzt 150 Euro zahlen. Doch damit nicht genug: Angesichts der ansteigenden Zahl der Coronainfektionen wird auch die Bottroper Stadtverwaltung verstärkt auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen achten. Insbesondere wird jetzt auf den Wochenmärkten die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Bereits bei den Marktzugängen wird auf Plakaten auf Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hingewiesen. In den vergangenen Wochen häuften sich dennoch Hinweise, dass diese Regeln teilweise nur nachlässig befolgt wurden. Der Fachbereich Recht und Ordnung weist darauf hin, dass Verstöße gegen die Maskenpflicht künftig mit einer Verwarnung in Höhe von 30 Euro geahndet wird.