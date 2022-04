Es ist vollbracht.

Die von uns zugesagte Hilfe im evangelischen Gemeindezentrum Wipperfürth ist vollbracht.

Der Hilferuf der Wipperfürther Gemeinde ist dem Essener Pastor

Stefan Hunder zu Ohren gekommen, der sich sofort daran erinnerte,

dass die Bobbies Bottrop nach solchen Herausforderungen suchen.

Auf Bitten unseres Vorsitzenden Thomas Dreesen erklärte sich

Rolf Graßmann bereit, die Arbeiten zu planen

und zu koordinieren.

Nach einem ersten Gespräch in Wipperfürth und besichtigen der Baustelle

konnte das Abenteuer beginnen.

Es wurden viele Gespräche über das gewünschte Endergebnis geführt

und wir konnten auch in vielen Dingen beratend zur Seite stehen.

Nachdem wir uns über die zu installierenden Komponenten geeinigt hatten,

begannen wir Ende 2021 mit den vorbereitenden Arbeiten.

Dabei muss besonders hervorgehoben werden, dass wir von der Gemeinde

aller bestens versorgt wurden.

Innerhalb von zwei Wochen konnten wir die Arbeiten soweit vorbereiten,

dass erst einmal einige andere Gewerke tätig werden konnten.

Im März 2022 war es dann endlich so weit. Innerhalb von zwei Wochen

haben die Bobbies mit Hilfe von einigen neuen Freunden die elektrische

Installation zu Ende gebracht.

Der Elektrobetrieb vor Ort hat uns jederzeit mit dem benötigtem Material

innerhalb von kürzester Zeit unterstützt.

Grundsätzlich haben uns alle Menschen in Wipperfürth hervorragend

unterstützt und versorgt.

Besonders erwähnenswert sind an dieser Stelle die Pastorin

Stefanie Eschenbach,das Ehepaar Martina und Bernhard Schulz

und der Elektrobetrieb Manfred Hörter.

Hier einige Daten und Fakten in ca. Angaben:





800 Arbeitsstunden

2000 m Leitung

4 Verteilungen

100 m 5x10 oder 5x16°

80 Steckdosen

90 m Brüstungskanal

15 Tastschalter

6 Drehstromsteckdosen

10 Wechselschalter

10 LED 50 Watt Triluxleuchten

200 m Kabelkanal

1000 Schrauben und Dübel

100 m Installationsrohr

20 FI Schutzschalter

100 Sicherungsautomaten

10 Stromstossrelais

wurden eingebaut, verlegt oder angeschlossen



Ein großes Dankeschön!



Alle Bobbies möchten sich bei Bobbie Rolf

für seinen unermüdlichen Einsatz

auf der Baustelle bedanken!

Ohne sein gutes Managment wären die

Arbeiten nicht so zügig

voran gegangen.

Nochmals DANKESCHÖN

Text Bobbie Rolf

weitere Bilder sind hier auf unserer Homepage zu finden <<<<<<< Bitte anklicken