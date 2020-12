Bottrop. Die Vereinte Volksbank Kirchhellen, Dorsten und Bottrop fördert in jedem Jahr, im Rahmen einer Spendengala, gemeinnützige Gruppen oder Vereine aus unserer Region. In diesem Jahr ging es in erster Linie um Ballsportarten. Ziel der Förderung war es den Mitgliedern den Spaß am Sport zu vermitteln. Besonderer Fokus lag dabei auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen und deren sportlicher Entwicklung. Der TC Feldhausen hat sich gemeinsam mit seinem Partner, der Tennisakademie PMTR, genau dafür beworben.

In Form einer Präsentation wurde ein Jugendkonzept für die kommende Sommersaison vorgestellt. Das Konzept ist genau auf die Gegebenheiten und die Möglichkeiten des Vereins zugeschnitten. Die PMTR, als überregional erfolgreiche Tennisschule, hat detailliert aufgezeigt wie die Kinder und Jugendlichen zu erreichen und mit Spaß am Tennissport zu begeistern sind. Unter dem Motto „Kinder sind unsere Zukunft“ hat dieses Konzept dann auch im Gremium der Vereinten Volksbank großen Anklang gefunden und man hat sich entschlossen den TC Feldhausen in deren Bemühungen zu unterstützen. Da die Spendengala aufgrund der aktuellen Corona Lage in diesem Jahr, zum Bedauern aller, nicht stattfinden konnte, ist stellvertretend Susanne Peters (Marketing & Kommunikation Vereinte Volksbank eV) zum Platz an der Schloßgasse gekommen um die Unterstützung der Bestrebungen des TCF in Form eines Schecks in Höhe von 2000 Euro an den ersten Vorsitzenden des Tennisclubs, Thorsten Poggenmöller, zu überreichen. Mit dabei waren auch Uwe Schumann, Geschäftsführer der Tennisakademie PMTR und der Jugendleiter des TC Feldhausen, Julius Metz. „Unser Ziel ist es, unsere Region zu fördern, und wir möchten Ihnen helfen, Ihre Ideen zu verwirklichen“, so Susanne Peters. „Das zeigt uns, dass wir mit unserem Bestreben den Tennissport in Feldhausen und Umgebung durch die gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen zusammen mit unserem Partner, der Tennisakademie PMTR, den richtigen Weg eingeschlagen haben“, zeigte sich Thorsten Poggenmöller begeistert. Er dankte Susanne Peters und der gesamten Vereinten Volksbank im Namen aller Mitglieder des Clubs für die Unterstützung.