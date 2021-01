Bottrop/Kreis RE. Eine zentrale Möglichkeit für Unternehmen, ihre zukünftigen Auszubildenden online persönlich kennenzulernen, bietet die IHK Nord Westfalen vom 8. bis 19. März. „Ausbildung sucht dich“ heißt die Aktion, für die sich Betriebe aus dem Münsterland und der Emscher-Lippe-Region ab sofort anmelden können. Sie gilt als Nachfolgeaktion des IHK-Azubi-Speed-Datings, mit dem es vielen Unternehmen in der Vergangenheit gelungen ist, an einem Tag den Großteil ihrer Ausbildungsplätze zu besetzen.

„Ausbildung sucht dich“ findet unter Beteiligung der Handwerkskammer Münster statt. Die Schirmherrschaft für die konzertierte Aktion der beiden Wirtschaftskammern hat Regierungspräsidentin Dorothee Feller übernommen. „Die fehlenden Möglichkeiten, einander persönlich kennenzulernen, sind ein Hauptgrund, warum im vergangenen Jahr nicht alle Ausbildungsplätze besetzt werden konnten“, sagt Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung der IHK Nord Westfalen. Erhebliche Einschränkungen für die Berufsorientierung und den Bewerbungsprozess seien auch in diesem Jahr zu erwarten. Deshalb sollen mit der Aktion „Ausbildung sucht dich“ alle Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden, „damit Unternehmen und Auszubildende zueinanderfinden“, betont Taudt. Die Chancen dafür seien besonders gut, da durch den gemeinsamen Auftritt von IHK und Handwerkskammer das Spektrum an Ausbildungsberufen noch einmal kräftig ausgeweitet worden sei. Außerdem erleichtere es der gemeinsame Auftritt den Schulen, ihre Schülerinnen und Schüler auf einen zentralen Termin vorzubereiten.

Ganz nach dem Prinzip des IHK-Azubi-Speed-Datings sollen Unternehmen mit möglichst vielen jungen Menschen ins Gespräch kommen, um festzustellen, „ob die Chemie stimmt und mehr daraus werden kann“, so Taudt, nämlich ein Ausbildungsvertrag. Mit Hilfe eines Online-Terminkalenders buchen Jugendliche bei ihrem Wunsch-Unternehmen und für ihren gewünschten Ausbildungsberuf ein Gespräch. Mit drei Klicks steht der Termin für einen Telefon- oder Videoanruf mit dem potenziellen Ausbildungsbetrieb. Unternehmen müssen sich nur noch beim künftigen Nachwuchs melden und prüfen, ob die Bewerberin oder der Bewerber passt.

„Ob Jugendliche und Betriebe nach dem digitalen Kennenlernen ihre Gespräche fortsetzen, ein Praktikum vereinbaren oder sofort ein Ausbildungsverhältnis eingehen, dafür kann in diesen besonderen Zeiten schon der erste virtuelle Eindruck ausreichen“, ist sich Taudt auch aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit Azubi-Speed-Datings sicher.

Anmeldungen von Unternehmen für die Aktion „Ausbildung sucht dich!“ vom 8. bis 19. März 2021 sind ab sofort möglich unter: www.2021.ausbildungsuchtdich.de/