Bald geht es in der Europastadt wieder rund, denn Karneval nähert sich unaufhaltsam! Und es gibt jede Menge Feiermöglichkeiten in Castrop-Rauxel.



Zu den Highlights gehört der zehnte Open-Air-Karneval, der am Samstag (22. Februar) um 11.11 Uhr im Agora Amphitheater, Zechenstraße 2a, startet. Neben den Tanzgruppen der Roten Funken und von Eintracht Ickern, wird es auch eine Show der Terrortucken geben. Außerdem mit dabei: die Drömmelköppe, Schlagersänger Markus Nowak und Chris & Jess. Der Eintritt ist frei (Taschenkontrollen!).

Im Tanzpalast Mythos, Borghagener Straße 19, steigt ebenfalls am Samstag (22.) die Karnevalsparty. Veranstalter ist Jörg Schlösser. Ab 17 Uhr öffnen sich die Türen, und vom Agora kann man den kostenlosen Shuttle zum Tanzpalast nutzen, wenn man eine Eintrittskarte hat (Vorverkauf 10 Euro im Mythos oder unter eventbrite.de, Abendkasse 15 Euro). Für Stimmung sorgen unter anderem Willi Herren, Ginger Costello-Wollersheim, die Power Buam sowie die Terrortucken.

KG Rote Funken und CCCS

Die KG Rote Funken lädt bereits am Samstag (15.) zum Gala-Abend in die ASG-Aula, Leonhardstraße 8, ein. Die Narren dürfen sich auf Tanz, Musik, Gesang, Show und Stimmung freuen. Beginn ist um 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr). Der Eintritt kostet 5 Euro.

Der Kinderkarneval der Roten Funken mit Tanz, Spielen und Action zum Mitmachen steigt am Sonntag (15.) ebenfalls in der Aula des ASG. Beginn ist hier um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr), Eintritt 3,50 Uhr.

Die "Super Karnevalsfete" des CCCS Rot-Weiß 1955 findet am Samstag (22.) ab 19.30 Uhr in der Europahalle statt. Mit dabei sind Sängerin Ecki, DJ Ötzi Double, Klaus Cieslak, Tanja Burkhardt, das Flötenorchester Einigkeit sowie natürlich alle Akteure des CCCS. Außerdem gibt es eine große Tombola.

Auf die kleinen CCCS-Narren wartet am Sonntag (23.) beim Kinderkarneval ein Programm unter anderem mit Tanzmariechen, Gardetanz, Polonaise, Kinderdisco, Spielen und Unterhaltung mit Onkel Ralli und Martin. Los geht der Spaß um 15 Uhr (bis 18 Uhr). Jörg Schlösser sorgt für Stimmung beim zehnten Open-Air-Karneval im Agora-Amphitheater.