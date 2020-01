Eine Vocal-Workshop-Reihe mit dem Profisänger Fanel Cornelius veranstaltet das Jugendzentrum BoGi’s Café, Leonhardstraße 2, im Rahmen des Kulturrucksacks.

Angehende Sängerinnen und Sänger erhalten die Gelegenheit, ein Gesangstraining mit abschließender Studioaufnahme zu absolvieren. Ab 4. März, 17 bis 18.30 Uhr, zeigt Fanel Cornelius den Teilnehmern im Alter von zehn bis vierzehn Jahren seine gesanglichen Tipps und Tricks.

Gemeinsam werden in einer kleinen Gruppe in mehreren Workshops grundlegende Gesangstechniken erarbeitet und trainiert. Zum Abschluss können die Teilnehmer noch eine eigene Aufnahme mit einem selbst ausgewählten Song im Studio des Jugendzentrums erstellen.

Workshop-Termine



Weitere Termine der Workshop-Reihe sind am 18. März, 1. April, 22. April sowie am 6. Mai jeweils in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr. Die Teilnahme an dem Workshop ist durch die Förderung des Landes NRW kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf acht Personen begrenzt ist.

Für weitere Informationen und die Anmeldung steht im BoGi´s Kosta Daniilidis unter Tel. 02305/9209473 oder 9208554 zur Verfügung. Profisänger Fanel Cornelius gibt in einem Workshop Tipps und Tricks weiter.