Seit der Eröffnung der Freibadsaison am 30. Mai haben bisher gut 12.200 Gäste das Parkbad Nord besucht. Das sind nicht viele im Vergleich zu den Vorjahren, in denen es in gleicher Zeit (wetterabhängig) zwischen 35.000 und 50.000 Badegäste waren.

In diesem Sommer hängt die Besucherzahl nicht nur mit dem Wetter zusammen, sondern auch mit der Corona-Pandemie. Doch das Freibad an der Recklinghauser Straße 208 hat sich gut vorbereitet. Ein Besuch lohnt sich allemal!Um eine überschaubare Zahl an Besuchern im Freibad zu haben und jederzeit ausreichend Platz zu gewährleisten, können Bürger das Freibad zu verschiedenen Zeitfenstern besuchen.

300 Personen pro Zeitblock

Dabei liegt die maximale Auslastung des Bades pro Zeitblock bei 300 Personen. Die Blöcke gehen jeweils von 7 bis 9 Uhr, von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Zwischen diesen Zeitfenstern wird das Bad gründlich gereinigt.

Frühschwimmer können ihre Eintrittskarte direkt an der Freibadkasse kaufen. Tickets für die beiden anderen Schichten sind online über www.castrop-rauxel.de/ticketshop verfügbar oder können persönlich im Ticketshop der Forum GmbH in der Castroper Altstadt, Lönsstraße 12 (montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr), oder im Büro des Quartiersmanagement Ickern der Diakonie, Stettiner Straße 2 (montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr), gekauft werden.

Erwachsene zahlen 2 Euro pro Zeitfenster, Kinder und Jugendliche 1 Euro. Wie immer gibt es auch in diesem Jahr für alle Besucher mit dem CAS-Pass Ermäßigungen.