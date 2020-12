Tim Schroll aus Castrop-Rauxel hat die bundesweit beste Abschlussprüfung in seinem Ausbildungsberuf als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik abgelegt. Ausbildungsbetrieb war die Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG (ZINQ), Gelsenkirchen.

Insgesamt neun Auszubildende aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen gehören zu den 207 Spitzen-Azubis aus ganz Deutschland, die auf einer Website gefeiert werden. Dort gratulieren online nicht nur der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, sondern auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

„Wir freuen uns sehr über diese hohe Zahl an besten Auszubildenden und deren herausragenden Leistungen, die sie unter erschwerten Bedingungen erbracht haben“, unterstreicht IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer. Insgesamt haben genau 8.778 Absolventen aus dem Münsterland und der Emscher-Lippe-Region in diesem Jahr ihre Ausbildungsprüfungen in der IHK Nord Westfalen bestanden. „Die Quote der erfolgreichen Abschlussprüfungen liegt mit über 90 Prozent auf dem Niveau vergangener Jahre“, stellt Hüffer fest und betont: „Die Auszubildenden, deren Betriebe und die Berufskollegs haben in diesem Jahr unsere besondere Anerkennung verdient.“

"Eine tolle Belohnung"

Und was sagt Tim Schroll zu seinem hervorragendem Abschneiden? „Die Auszeichnung ist eine tolle Belohnung für meine Leistungen und bietet mir innerbetriebliche Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Eine Ausbildung ist meiner Meinung nach der perfekte Start in das Berufsleben. Das Erlernen chemischer Prozesse, selbstständiges Arbeiten und dass man am Ende des Tages sehen kann, was man geschafft hat, finde ich an diesem Beruf sehr interessant. Der nächste Schritt ist nun die Weiterbildung zum Industriemeister Metall.“ Tim Schroll aus Castrop-Rauxel hat bundesweit die beste Abschlussprüfung als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik abgelegt.