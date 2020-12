Am Dienstag, 8. Dezember, gegen 20.15 Uhr wurden zwei Frauen aus Dinslaken im Alter von 19 und 20 Jahren im Stadtpark von einem unbekannten Mann beobachtet. Als die Frauen ihn auf sein Verhalten ansprachen, zog der Mann eine Pistole aus der Jacke und bedrohte damit die Frauen.

Im Polizeibericht heißt es zu dem Vorfall: Anschließend entfernte er sich in Richtung Amtsgericht bzw. Justizvollzugsanstalt. Der unbekannte Mann soll Anfang 20 und ca. 165 cm groß gewesen seien. Sein Teint wurde als dunkelhäutig bzw. südländisch beschrieben. Er trug dunkle Oberbekleidung. An die beiden Frauen, die unverletzt blieben, wurden keine Forderungen gerichtet.

Zeugen, die weitergehende Angaben zu dem Mann bzw. dem Tatgeschehnis machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dinslaken (Tel.: 02064/6220) zu melden.