Das Theater Halbe Treppe geht open air und startet am 25. Juni mit dem Kleinkunstfestival „Theater im Hof“. Das Team der Halben Treppe, die Gleichstellungsbeauftragte und die Kunstschaffenden freuen sich auf die wunderbare Atmosphäre auf dem Schulhof der ehemaligen Johannesschule, dem Außengelände der Halbe Treppe.

FrauKE eröffnet am Donnerstag 25. Juni 2020, 19:00 Uhr mit der die Poetry Slamerin, Sandra da Vina aus Essen, das Kleinkunstfestival. Die 31-jährige Poetin ist NRW Landesmeisterin im Poetry Slam, tourt seit 2012 durch Deutschland und die Schweiz und wurde mit ihrem Auftritt im Ebertbad im Februar diesen Jahres zum Shooting Star des Ruhrgebietsszene. Im Frühjahr 2014 erschien ihr Buch „Sag es in Leuchtbuchstaben“. Der Abend findet im Rahmen der FrauKE Reihe in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle statt.

Wie bezaubernd die Atmosphäre im "Theater im Hof" sein wird, können pro Abend 60 Zuschauende live erleben. Mit Mindestabstand, Handhygiene und Tickets im Vorverkauf (keine Abendkasse) ist alles sorgfältig vorbereitet.

Nach der Eröffnung folgt im Festivalprogramm am Freitag, den 26. Juni 2020, 19:30 Uhr die charismatische, junge Songwriterin Fuchsfeld. Anna Voßkamp und Überraschungsgast kommen zurück nach Dinslaken zu einem sommerlichen Konzert.

Matthias Reuther tritt mit seinem Programm „Wenn ich groß bin, werd ich Kleinkünstler“ am Samstag. 26. Juni um 19:30 Uhr auf.

Am Sonntag 27. Juni 2020, startet um 15:00 Uhr mit der Kleinkunstshow „Erna hat Besuch“ das Festivalfinale. Gastgeberin Erna Coslowski begrüßt zum sommerlichen Variettenachmittag

Zauberer Holger Glang, Clown Krümel und den Schlagwerker Nils Völker.

Mehr Informationen zum Festivalprogramm sind auf der Homepage des Theaters "Halbe Treppe" zu finden.

Die Tickets kosten Einzelticket: 12,50 € DuoTicket 25,00 € und sind nur im Vorverkauf bei der Stadinformation und im Internet auf www.reservix erhältlich.

Das Team der Stadtinformation ist montags bis freitags zwischen 10 und 15 Uhr telefonisch (Tel.: 02064-66 222) und per Mail (stadtinformation@dinslaken.de) erreichbar:

Ab dem 16. April auch wieder in einem Ausweichquartier am Altmarkt.

Coronabesonderheiten:

Einzeltickets erhalten einen Einzelplatz, Duo-Tickets zwei Plätze nebeneinander.

Der Zugang zum Gelände ist nur mit einer Nasen-Mund-Bedeckung gestattet. Diese kann auf den Sitzplätzen wieder abgenommen werden.