Die Stadtwerke Dinslaken schreiben einen Wettbewerb für Hobbyfotografen aus. Die Gewinnermotive werden im Familienkalender 2022 veröffentlicht und erhalten zum Dank Einkaufsgutscheine.

Die Stadtwerke Dinslaken möchten die Stadt als Standort für Nachhaltigkeit sichtbar machen. Deshalb plant der kommunale Energieversorger für 2022 einen Fotokalender mit den schönsten Motiven der Dinslakener rund um Energie, Klimaschutz und Natur im Stadtgebiet.

Einsendeschluss 1. September

Da der Kalender alle durch ein ganzes Jahr begleiten soll, spielt der Wechsel der Jahreszeiten bei der Bildauswahl natürlich auch eine Rolle. Deshalb rufen die Stadtwerke bereits jetzt auf, in Dinslaken und Umgebung auf Fotojagd zu gehen. Auch wenn der Einsendeschluss für die Fotos – maximal drei Bilder pro Teilnehmer – erst am 1. September ist. Der Kalender mit den Gewinnerfotos komplettiert 2022 als Familienplaner das Angebot an Kalendern, die die Stadtwerke Dinslaken alljährlich zugunsten eines guten Zwecks an ihre Kunden geben. Teilnehmer, deren Foto im Kalender veröffentlicht wird, erhalten als Gewinn je einen Dinslakener Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro.

Wie die Bilder einzureichen sind

Damit die Fotos im fertigen Kalender echte Hingucker sind, müssen die jpg-Dateien eine Druckauflösung von mindestens 300 dpi haben. Die Bildformate sollten ein DIN-Querformat haben beziehungsweise darauf beschnitten werden können. Hobbyfotografen werden gebeten, ihre digitalen Fotos mit dem Stichwort „Kundenkalender“ an SD-Oeffentlichkeitsarbeit@stadtwerke-dinslaken.de zu schicken. Mit der Einsendung ihrer Fotos stimmen die Teilnehmer einer etwaigen Veröffentlichung ihrer Aufnahmen im Kundenkalender 2022 und auf den Facebook- und Instagram-Seiten der Stadtwerke Dinslaken zu. Die Stadtwerke bitten die Teilnehmenden ihrerseits, den Datenschutz zu beachten und sich die jeweiligen Einwilligungen zu holen, wenn sie auf ihren Fotos Menschen abbilden.