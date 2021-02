Der Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule geht für Schüler und ihre Eltern mit vielen Fragen und sorgfältigen Überlegungen einher. Und genau diesem Anliegen sieht sich die Freie Waldorfschule Dinslaken mit ihrem spezifischen pädagogischen Ansatz in besonderer Weise verpflichtet.



Seit vielen Jahren bietet sie in regelmäßigen Abständen eine zusätzliche 5. Klasse an, ein Angebot, welches bei vielen Eltern auf große Nachfrage stößt. Zum Schuljahr 2021/22 werden nun wieder neue Fünftklässler aufgenommen.

Anmeldungen ab sofort möglich

Auf der Schulhomepage www.freie-waldorfschule-dinslaken.de findet man das entsprechende Anmeldungsformular sowie einen kurzen Informationsfilm, in dem Lehrer der Freien Waldorfschule Dinslaken einen Einblick in die Waldorfpädagogik sowie in die besondere Unterrichtsgestaltung geben und über die möglichen Schulabschlüsse informieren. Weitere Infos im Schulbüro unter Tel. 02064/54739.