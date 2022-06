„Bock auf ne exklusive Sause? Schreibt uns an und ihr habt freien Zutritt zur Lagune der Lust!“ – mit diesen Worten kündigte die PARTEI Dinslaken eine Einweihungsfeier des Fraktionsbüros an, die für Gesprächsstoff nicht nur bei den zahlreichen erschienenen Gästen sorgen sollte.

Noch bevor sich am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr die Türen des Fraktionsbüros der PARTEI Dinslaken am Neutorplatz öffneten, hatten sich bereits die ersten Gäste versammelt und warteten auf Einlass. Ein bunter Mix aus Bürgerschaft, Freund:innen und Lokalpolitik war gekommen, um die langersehnte Einweihung zu feiern. Das Entree, stilecht mit „grauem“ Teppich und Türstehern, versprach großes Kino. Und das Versprechen wurde auch in den Räumlichkeiten, die einst das Modegeschäft Ulla Popken beheimateten, gehalten: Mit einem kleinen PARTEI-Museum, Lounge-Ecke und Kicker hat man es sich gemütlich und dabei durchaus stilvoll eingerichtet. „Recyceln kann so schön und vor allem sinnvoll sein“, sagte der Fraktionsvorsitzende Frank Spieker, der gemeinsam mit Julia Schlimmerer, Vorsitzende des Ortsverbandes, den Abend eröffnete. Aber es gab auch viel Neues zu entdecken, denn technisch ist man bei der PARTEI auf dem aktuellsten Stand, was ein Blick ins Videostudio und auf die Bühnenausstattung verriet.

Die Bühne wurde auch schnell zum Zentrum des Geschehens: Nachdem es Geschenke, warme Worte und den ein oder anderen liebevollen Seitenhieb in Richtung Lokalpolitik gab, war es Zeit für den musikalischen Part des Abends. Zum einen war das furiose Akustiktrio Dreizeitrevue eingeladen. Zum anderen hat sich kein geringerer als Enrico Amore angekündigt. Der Dinslakener Kult-Schlagersänger hat laut eigener Aussage die letzten Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert und die Weltmeere bereist, weshalb es bis zum heutigen Tag relativ still um seine Person war.

Polonäse durch das Fraktionsbüro der PARTEI

Das sollte sich an diesem Abend ändern. Denn durften schon Dreizeitrevue nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen, brachen beim Auftritt von Enrico Amore alle Dämme. Die erste Polonäse lies nicht lange auf sich warten, es wurde lauthals mitgesungen. Und was in der Politik in Dinslaken ein eher seltenes Bild ist: Enrico hat Vertreter:innen von FDP, den Grünen, der Linken und SPD vereint. Alle haben zusammen und ausgelassen bis in den späten Abend bzw. den frühen Morgen getanzt. „Diesen Spirit würden wir sehr gerne mit in den politischen Alltag nehmen“, hieß es mehrfach am Abend.