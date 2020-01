Kita an der Hagenstraße soll erweitert werden

Wenn am Dienstag, 4. Februar, in Dinslaken der Bauausschuss und der Jugendhilfeausschuss in gemeinsamer Sitzung tagen, beraten die Sachkundigen über den Vorschlag der Stadtverwaltung, den Neubau der städtischen Kita Hagenstraße um eine Gruppe auf fünf Gruppen zu erweitern.

Auf diese Weise sollen - so meldet die Pressestelle - weitere benötigte Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder geschaffen werden. Im Moment befinde sich die künftige Kita im Rohbau, zurzeit werden die Wände errichtet. Demnächst werden die ersten Deckenfelder eingebaut.

Die öffentliche Ausschuss-Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Um 18.30 Uhr befassen sich der Finanzausschuss und der Hauptausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Thema. Und um 19 Uhr beginnt dann die öffentliche Sitzung des Stadtrates.

Der Link zum Ratsinformationssystem: www.dinslaken.de/de/stadt-buergerservice/ratsinformationssystem/