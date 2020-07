Nachdem die Grünen in Dinslaken in der letzten Woche ihr Wahlprogramm der Lokalpresse vorgestellt haben, ist nun auch ihr Wahlprogramm online verfügbar. Es wurde auf der Mitgliederversammlung am 05.06.2020 beschlossen und abschließend bearbeitet.

Das Resultat kann sich mit 65 Seiten, einem grundlegenden Vorwort zum eigenen Selbstverständnis der politischen Arbeit und neun inhaltlichen Kapiteln und der Einarbeitung der Wahlplakte sehen lassen. Es ist das längste Wahlprogramm das jemals vom Ortsverband Dinslaken geschrieben wurde. Spitzenkandidat Niklas Graf erklärt dazu: "Nach unzähligen verschiedenen thematischen Arbeitskreissitzungen, über 3.000 durchgearbeiteten Zeitungsartikeln und Sitzungsvorlagen in Phase 1 und nach der Einarbeitung aller online eingereichten Änderungsanträge in das Wahlprogramm in Phase 2, freuen wir uns alle ungemein, dass wir nun nach knapp zweijähriger Arbeit endlich fertig sind. Das was wir hier basisdemokratisch und mit so vielen engagierten Mitgliedern erarbeitet haben, macht uns alle sehr stolz und optimistisch."

Das Wahlprogramm sei ein Versprechen für die nächsten Jahre bis über die anstehende Ratsperiode hinaus. Es enthält über 250 globalere und konkretere Ideen und Forderungen für eine grünere Ausrichtung der Stadt und wendet sich im Vorwort auch an die anderen Parteien und Fraktionen der Stadt. Dort heißt es, man wolle "innovative Wege gehen und eine neue Form der Kooperation und des Aufeinanderzugehens in der Ratsarbeit etablieren. Im Vordergrund aller Entscheidungen soll nicht stehen, wer oder welche Gruppe eine Idee oder ein Projekt zuerst entwickelt und veröffentlicht hat, sondern ob die jeweilige Initiative für Dinslaken und die Region sinnvoll und zukunftsorientiert ist."

Die Grünen in Dinslaken haben sich dabei viel vorgenommen und möchten zur Umsetzung einer sozial-ökologischen Transformation beitragen wobei das Ziel sei in einer Stadt zu leben, welche "dynamisch, progressiv, ökologisch, fair und modern" und eine "Stadt für Alle" sei, die sich dauerhaft weiterentwickelt. Dafür wollen die Grüne eine "gesellschaftliche Ideenwerkstatt sein, die offen und sachbezogen den Austausch zwischen Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft strukturiert, transparent und ehrlich gestaltet und verschiedene Interessen zusammenführt".

Als grundlegende grüne Überzeugungen werden "Vielfalt, Weltoffenheit, Emanzipation, Feminismus, Pazifismus, Basisdemokratie, Tierschutz und Ökologie" angeführt, welche die Partei in alle Entscheidungen miteinfließen lassen möchte, um auch auf kommunaler Ebene zum Erreichen ihrer zentralen Wendeprojekten von Verkehrs-, Energie-, Agrar- und der grünen Finanzwende beitragen zu können.

Das auf der Homepage der Grünen in Dinslaken hochgeladene Wahlprogramm findet sich unter folgenden Link: https://www.gruene-dinslaken.de/wp-content/uploads/2020/07/Gr%C3%BCne_Dinslaken_Wahlprogramm_web.pdf