Der Bushido Dinslaken bietet wieder Bambini-Judo und Schnupperkurse zur Selbstverteidigung an.

Für Kinder ab vier Jahren wird ein spezielles Konzept angeboten. In diesen Bambini-Gruppen werden die "kleinen Athleten" in einer sehr spielerischen Form an das Judo herangeführt. Die Schulung der Motorik, der Koordination und der Disziplin steht im Vordergrund. Hier kann zweimal kostenlos hinein geschnuppert werden. Die Gruppen trainieren montags oder donnerstags, jeweils von 15.30 bis 16.10 Uhr. Leiter dieser Gruppe ist Andi Eckert, 3.Dan Judo und lizensierter Trainer des DOSB.

Schnupperkurs Selbstverteidigung

Ebenso kann man sich auch schon einen Schnupperplatz in einer der Selbstverteidigungsgruppen sichern. Beim Jiu-Jitsu handelt es sich um eine realitätsbezogene und effektive Selbstverteidigungsart. Dieses Training ist geeignet für alle Jugendlichen ab 14 Jahren, sowie für Erwachsene. Trainiert wird hier dienstags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Geleitet wird das Selbstverteidigungstraining von Jürgen Grabarkiewicz, 2.Toan.

Die Kinder- und Jugend- (8 bis 13 Jahre) SV Gruppen trainieren immer montags 18.15 bis 19.15 Uhr und/oder donnerstags in der Zeit von 17.15 bis 18.15 Uhr, diese Gruppen werden von Andi Eckert, am Montag zusätzlich von Jürgen Grabarkiewicz, trainiert.

Starttermin wird bekanntgegeben

Alle Kurse finden in den vereinseigenen Räumlichkeiten des Bushido Dinslaken auf der Kleiststrasse 35b im Gewerbegebiet Mitte in Dinslaken statt. Als Kleidung für alle Schnuppermöglichkeiten reicht eine Sporthose und ein T-Shirt aus, keine Turnschuhe, es wird barfuß trainiert.

Sobald es wieder losgehen kann, werden die bis dahin registrierten „Schnuppis“ vom Verein über die dann geltenden Hygienevorschriften und den Starttermin informiert.

Weitere Infos unter www.bushido-din.de sowie bei Andi Eckert unter Tel. 0178/4308847 oder unter der E-Mail bushido-din@freenet.de.