Die Dinslakener Kobras blicken voller Tatendrang auf die neue Saison - und es gibt weitere Neuzugänge zu verzeichnen. Ab sofort mit von der Partie sind Verteidiger Oskar Walczuch und Torhüter Ken Passmanns.

Er gehört mit seinen 20 Jahren noch zu den „jungen Wilden“ und will in seinem ersten Seniorenjahr bei den Kobras beweisen, was er so drauf hat: Oskar Walczuch wird in erster Linie für das Verhindern von Gegentoren zuständig sein, was ihm in den Nachwuchsteams von Essen, Iserlohn und Duisburg hauptsächlich beigebracht wurde. Der „Stay-at-home“ Verteidiger ist Rechtsschütze, was seinen sportlichen Leiter Thomas Esser besonders freut, denn diese Tatsache ermöglicht Spielweisen, die mit Linksschützen deutlich schlechter möglich sind. Und Rechtsschützen gibt es nicht ganz so viele. Mit der Aussage: „Wir werden sehen, was er kann und ob er sich weiterentwickeln wird“, zielt Thomas Esser auf die Akklimatisierungszeit eines Rookies ab und dass man ihm auch Zugeständnisse in der Anfangsphase machen muss.

Aber das war noch nicht der einzige Neuzugang: In der nächsten Spielzeit wird Ken Passmann das Dinslakener Gehäuse hüten. Und dass dies so ist, hat viel mit der Beharrlichkeit der sportlichen Leitung der Kobras zu tun, denn Passmann ist Loyalität sehr wichtig. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass er die letzten sieben Jahre bei ein und demselben Verein tätig war, nämlich beim Neusser EV. Dementsprechend glücklich zeigte sich Thomas Esser, der sportliche Leiter der Kobras:“ Die Verpflichtung von Ken Passmann ist für mich einer von zwei Königstransfers. Über seine Qualität muss man kein Wort mehr verlieren. Er schließt die sportliche Lücke, die Marvin Frenzel hinterlassen hat. Mit seiner Erfahrung wird er uns besonders helfen, zum Beispiel wenn er zum Saisonhöhepunkt seinen Mannschaftskollegen in brenzligen Situationen den nötigen Rückhalt gibt. Außerdem hat er die Aufgabe, Jungspund Lukas Eckhardt unter seine Fittiche zu nehmen, um ihm den nächsten sportlichen Schritt vorwärts zu ermöglichen.“