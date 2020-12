Die Stadt Dinslaken hat zum zweiten Mal den Dinslakener Heimat-Preis verliehen. Der Preis würdigt das heimatbezogene Engagement von Gruppen und Einzelpersonen. In diesem Jahr hat die Jury entschieden, den Dinslakener Heimat-Preis 2020 an den Städtepartnerschaftsverein Dinslaken e.V. und an Dr. Inge Litschke zu vergeben.

Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2018 aufgeteilt. Der Städtepartnerschaftsverein erhält 3.500 Euro (1. Platz), Frau Dr. Litschke 1.500 Euro (2. Platz).

Mit der Entscheidung würdigt die Jury im Jahr des 45-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Agen das ehrenamtliche Engagement aller Menschen, die die Städtepartnerschaften mit Agen und Arad seit Jahren pflegen und immer wieder neu mit Leben erfüllen. Gleichzeitig wird damit die Bedeutung der Städtepartnerschaften für die heimatliche Identität der Stadt Dinslaken sichtbar.

Die Entscheidung, Frau Dr. Inge Litschke mit dem Dinslakener Heimat-Preis 2020 auszuzeichnen, würdigt ihr Verdienst um die Heimatforschung, speziell zur Geschichte Lohbergs und der Bergbauvergangenheit der Stadt Dinslaken. Gleichzeitig ist dies eine persönliche Ehrung der Stadt Dinslaken an die gebürtige Lohbergerin. Vor einigen Jahren erhielt Frau Dr. Litschke bereits die Ehrung „Bürgerin des Ruhrgebiets“.

Eigentlich hätte der Heimat-Preis im Herbst im Ratssaal verliehen werden sollen. Corona-bedingt war dies nicht möglich. Daher hat Bürgermeisterin Michaela Eislöffel die Ausgezeichneten in kleinem Rahmen empfangen und herzlich zur Verleihung gratuliert. Die offizielle Ehrung soll würdig nachgeholt werden, wenn es die Corona-Lage wieder zulässt.