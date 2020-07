Dorsten/Bottrop. Bei dem schweren Massenunfall auf der A 31 Höhe Bottrop vom Freitagmittag waren vier Autos und zwei Lkw beteiligt.

Ein mit Sand beladener Sattelzug kippte dabei um und begrub teilweise ein Auto unter sich. Laut Feuerwehr gab es zehn teils Schwerverletzte. Die A 31 war in Richtung Bottrop von der Autobahnpolizei voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Gladbeck abgeleitet worden. Die Sperrung dauerte bis nach Mitternacht. Erst am frühen Morgen konnte der Verkehr auf der Autobahn wieder fließen.