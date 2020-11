Dorsten/Haltern. Am heutigen Montagvormittag kam es auf der Lippramsdorfer Straße zwischen Dorsten Lembeck und Haltern Lippramsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus diesem Grund ist die Straße derzeit auch in beide Richtungen voll gesperrt.

Ein mit Gülle beladener Lkw hatte einen Unfall und der Auflieger mit seinen ca. 25000 Liter Gülle blieb auf der Seite quer auf der Straße liegen. Der Lkw war zwischen Lippramsdorf und Lembeck in Fahrtrichtung Lembeck unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Der Anhänger kippte um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Informationen bei dem Unfall, wenn überhaupt nur leicht verletzt. Er hatte also großes Glück, stieg noch selbst aus dem Führerhaus aus und erlitt auch jeden Fall einen Schock. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Jede Menge Gülle lief aus und verteilte sich auf der Fahrbahn und dem Straßengraben. Es stinkt sprichwörtlich zum Himmel. Der Rest muss noch aus dem Gülle-Tank gepumpt werden, was nach ersten Angaben einige Stunden dauern kann. Erst dann kann der Lkw geborgen und die Straße wieder freigegeben werden.