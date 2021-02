Einige Jecken haben schon mitgemacht beim Kostümwettbewerb des Festkomitees Dorstener Karneval, der Lebenshilfe Dorsten und der Stadt Dorsten. Sie haben ihre Fotos bereits per E-Mail an kostuemwettbewerb@dorsten.de gesendet.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion, weil die Corona-Pandemie auch den Jecken in dieser „Session“ einen dicken Strich durch die Rechnung macht. Auch in Dorsten wird es an diesem Wochenende und an Rosenmontag leider keine stimmungsvollen Karnevalspartys oder lustigen Karnevalssitzungen geben. Trotzdem soll in dieser für alle sehr herausfordernden Zeit Karnevalsstimmung aufkommen.

Und so geht’s: Dorstenerinnen und Dorstener sind herzlich eingeladen, sich zu verkleiden. Altersbeschränkungen gibt es nicht, auch Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Jeder kann sich so verkleiden, wie er es möchte. Bis zum 17. Februar (Aschermittwoch) können Dorstener Jecken ihre Fotos per E-Mail an kostuemwettbewerb@dorsten.de senden. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihr Alter und eine Rufnummer an.

Eine Jury aus Vertretern des Festkomitees Dorstener Karneval, der Lebenshilfe Dorsten und der Stadt Dorsten wird die Fotos anschließend sichten und die Gewinner des Wettbewerbs benennen. Mitmachen können auch Gruppen und Vereine Für die besten Einsendungen lobt das „Dreigestirn“ alias Festkomitee Dorstener Karneval, Lebenshilfe Dorsten und Stadt Dorsten in drei Kategorien Preise aus:

Die besten Gruppenbilder (Fotocollage mit mindestens 9 Personen zu einem einheitlichen Kostümthema) werden mit 250 Euro (1. Platz), 100 Euro (2. Platz) und 50 Euro (3. Platz) prämiert.

In der Kategorie bis 12 Jahre werden 5 Gewinne ausgelobt. Der Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro in einem Dorstener Geschäft nach Wahl.

In der Kategorie ab 12 Jahre werden ebenfalls 5 Gewinne ausgelobt. Auch hier erhält der Gewinner einen Einkaufgutschein über 50 Euro in einem Dorstener Geschäft seiner Wahl.

Hinweis: Bitte nehmen Sie nur dann an dem Wettbewerb teil, wenn Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Bild im Falle eines Gewinns von den Veranstaltern und der örtlichen Presse veröffentlicht werden darf.

Quelle: Stadt Dorsten

Im Video: Bürgermeister Tobias Stockhoff, Jennifer Palm (Lebenshilfe Dorsten) und Rudolf Haller (Festkomitee Dorstener Karneval) erklären, wie der Kostümwettbewerb läuft: