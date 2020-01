Der 5. Jahrgang der Gesamtschule Wulfen erlebte märchenhaft schöne Unterrichtsstunde. „André Wülfing, Geschichtenerzähler, Schauspieler und Regisseur am Consol-Theater in Gelsenkirchen, war zu Gast in der Gesamtschule Wulfen“, freute sich Schulleiter Hermann Twittenhoff über den redegewandten Besucher. In drei einstündigen Veranstaltungen erzählte er den insgesamt 180 Fünftklässlern in den Räumlichkeiten der BiBi am See Märchen aus aller Welt.

Während der Schwerpunkt im Rahmen des Unterrichts auf einer Auseinandersetzung mit den klassischen Märchen lag, zog Andre Wülfing die Schüler mit Märchen von klugen Königen, noch klügeren Prinzessinnen und allerklügsten anderen Helden und Heldinnen in den Bann. „Hier hören wir Bekanntes der Grimmschen Brüder genauso wie Seltenes aus zahlreichen Kulturen unserer Welt – immer auf der Spur nach dem Besonderen an unseren Hauptfiguren“, sagte die Kulturbeauftragte Katrin Block, die diese Vorstellungen für die Gesamtschule Wulfen geplant und einen Kooperationsvertrag mit dem Künstler geschlossen hatte.

André Wülfing erzählt immer sehr lebendig und bezieht die Schüler mit ein; sie ergänzen dann oder zitieren mit. Er liest nie ab, sondern erzählt die Märchen frei mit unglaublicher Intonation. "Eine gute Geschichte mag von langer oder kurzer Weile sein - nie aber von Langeweile, immer von Kurzweil“, ergänzt Katrin Block. Inzwischen gilt Andre Wülfing mit seinen frei erzählten, literarischen, gelesenen oder rezitierten Programmen für Kinder und Erwachsene als „Geschichtenerzähler auf Consol“. Er freut sich über ein stetig wachsendes Stammpublikum und wird inzwischen deutschlandweit eingeladen.

Quelle: GSW