Mit "FLOYDBOX – the emotional Side of Floyd" hat sich eine Konzertproduktion etabliert, die die Musik der britischen Rocklegende Pink Floyd mit Spielfreude interpretiert.

Der Tribute Band aus Oberhausen ist es in den Jahren ihres Bestehens immer gelungen, den Sound und das Feeling der legendären Pink Floyd einzufangen und live auf die Bühne zu bringen.

Schwerpunkt der Tribute-Show liegt auf der authentischen Wiedergabe der Songs. Mit handwerklichem Können, professioneller Technik und der Leidenschaft für die Musik von Pink Floyd im Gepäck nehmen die Musiker von Floydbox ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise, live gespielt und verpackt in eine verzaubernde Bühnenshow. Mittels Videoprojektionen, Licht- und Lasereffekten wird jedes Konzert von Floydbox zu einem unvergesslichen Erlebnis, nicht nur für Pink-Floyd Fans.

Im kommenden Jahr steht "FLOYDBOX – the emotional Side of Floyd" in Dorsten auf der Bühne. Die Musiker werden am 5. Februar 2022 um 18.30 Uhr (Beginn 19.30 Uhr) in der Aula der Realschule St. Ursula ihre Zeitreise starten. Der Eintritt beträgt 29,65 Euro, Tickets gibt's s über RheinRhurTicket.

Quelle: FloydBox