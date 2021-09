Der Verein zur Förderung der Stadtbibliothek Dorsten lädt alle Schülerinnen und Schüler der dritten bis sechsten Klasse zu einem Gedichtswettbewerb ein. Wer ein Gedicht zum Thema Kinder und ihre Wünsche, Hoffnungen, Zukunft, Ängste und Sorgen einschickt, kann sich auf tolle Preise freuen. Eine Jury wird, wie beim Bilderwettbewerb im Frühjahr, die Gewinner nach Altersstufen getrennt bestimmen.

Schirmherr des Gedichtswettbewerbs ist Bürgermeister Tobias Stockhoff. Der Förderverein bietet weitere Informationen und auch Hilfestellungen zum Verfassen der Gedichte an. Flyer dazu liegen in der Bibliothek aus. Über die E-Mail-Adresse foerderverein-stadtbibliothek-dorsten@web.de können Interessierte ebenfalls Kontakt aufnehmen.

Fertige Werke nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtbibliothek (Im Werth 6) entgegen. Einsendeschluss ist der 8. Oktober 2021. Die Gedichte, so der Plan des Fördervereins, sollen anschließend in der Bibliothek ausgehängt werden.

Quelle: Stadt Dorsten