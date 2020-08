Der Förderverein Gnadenkirche versucht, sein neues Halbjahresprogramm trotz Corona durchzuführen und den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. So muss das „Kiewer Orgeltrio“ für sein Konzert am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr ins Ev. Gemeindezentrum Barkenberg, Talaue 68, ausweichen, denn in der Gnadenkirche dürfen sich zurzeit nur 16 Menschen aufhalten.

Die drei renommierten Musiker wollten in 2020 vier Benefizkonzerte für den Erhalt der Gnadenkirche gestalten, von denen das Frühlingskonzert leider schon ins nächste Jahr verschoben werden musste. Im Mittelpunkt steht jeweils das berühmte Geigenkonzert von Antonio Vivaldi zu den „Vier Jahreszeiten“. Diesmal geht es um den „Sommer“. Mit Vivaldis Komposition werden Bearbeitungen des gleichen Themas von anderen Komponisten kontrastiert. Das verspricht spannende musikalische Entdeckungen auf höchstem Niveau. Violine spielen der ehemalige Konzertmeister des Nationalorchesters der Ukraine Oleksandr Babintschuk sowie Oksana Popsuy, ehemals Konzertmeisterin der Kinderoper. S

ie werden begleitet von Prof. Ortwin Benninghoff an der großen Orgel im BaZ. Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten. Die Zuschauerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Beim Ein- und Ausgang gilt Maskenpflicht und es wird eine Liste der Teilnehmer geführt. Ein Abstand von 150 cm ist einzuhalten. Während der Veranstaltung besteht Sitzplatzpflicht. Es gibt keine Pause und keine Bewirtung.

Quelle: Sabine Bornemann