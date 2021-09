2021 findet in Deutschland ein großes Laubhüttenfest statt. Und zwar, indem an vielen öffentlichen Orten Laubhütten aufgestellt werden. Darin wird Musik gemacht, über den Feiertag gelernt, gegessen, getrunken und gefeiert. Das Projekt steht unter dem Titel „Sukkot XXL“ und wird vom Verein „2021 JLID Jüdisches Leben in Deutschland“ koordiniert.

Das jüdische Laubhüttenfest erinnert an die einfachen Laubhütten (Hebr. Sukkot), in denen gemäß der Tora die Israeliten während der 40-jährigen Wüstenwanderung gelebt haben. Es ist auch eines von drei jüdischen Erntedankfesten und war in antiker Zeit ein Wallfahrtsfest, für das die Männer zum Tempel in Jerusalem pilgerten. In Erinnerung an diese Ereignisse verbringen religiöse Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt an diesem wöchigen Feiertag traditionell Zeit in einer einfachen Behausung im Freien, zum Essen, Trinken oder auch zum Schlafen.

Das Jüdische Museum Westfalen wird mit drei Veranstaltungen an Sukkot XXL teilnehmen:

Familientag im Jüdischen Museum Westfalen

Sonntag, 19. September 2021, 14:00-17:00 Uhr

Am Tag vor Sukkot fangen die Vorbereitungen an: Während Erwachsene an Kurzführungen durch die Ausstellung teilnehmen können, basteln Kinder Schmuck für die Laubhütte und bereiten leckere Speisen zu. Alle lernen allerhand Wissenswertes zum Feiertag und können unsere Sukka im Museumsgarten besuchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Alles ist im Museumseintritt inklusive.

Erlebend erlernen: Sukkot



Donnerstag, 23. September, 19:00 Uhr

Isaac Tourgman, Kantor der Jüdischen Kultusgemeinde Kreis Recklinghausen, lädt in die Laubhütte im Garten des Jüdischen Museums ein. Er erläutert die religiöse Bedeutung des Feiertages und führt Sie, begleitet von kulinarischen Genüssen, in die damit verbundenen Traditionen ein. Danach bleibt bei einem Glas koscherem Wein oder Traubensaft Zeit für einen gemütlichen Austausch. Verbindliche Anmeldungen unter rezeption@jmw-dorsten.de. Eintritt frei, Spenden gehen an die Jüdische Gemeinde zur Deckung der Kosten.

Was ist Sukkot? – Angebot für Schulen



Schülerinnen und Schüler besuchen die Laubhütte im Museumsgarten. Sie lernen, warum es diesen Feiertag überhaupt gibt, was man feiert und welche Traditionen damit verbunden sind. Je nach Altersgruppe und Interesse, können die Schüler*innen basteln, Speisen zubereiten oder über die Themen „Migration“/“(Um)-welt“ ins Gespräch kommen. Anmeldung und Information bei fiedler@jmw-dorsten.de.

Quelle: Jüdisches Museum Westfalen