Eine Überarbeitung der Museumsrallye lädt Kinder ab 10 Jahren dazu ein, die Dauerausstellung im Jüdischen Museum eigenständig zu erkunden.

Die Rallye begleitet die jungen Besucher mit spannenden Rätseln durch die Ausstellungsräume und nähert sie spielerisch an die verschiedenen Themen des Museums an. Wie wird der jüdische Kalender berechnet? Welche Feiertage werden begangen? Welche Speisevorschriften gibt es im Judentum? Neben diesen Fragen bekommen die Kinder einen Einblick in jüdische Lebensgeschichten aus Westfalen. Anknüpfend an die vorhandenen Kinderstationen, ist der Teddybär auch in der neuen Kinderrallye zu finden. Am Ende gibt es eine kleine Überraschung dazu.Bis zum Ende des Jahres 2020 wird die Kinderrallye kostenlos angeboten.

Quelle: Jüdisches Museum Westfalen