Mit der „Kultur-Karte der Solidarität“ kann ab sofort jeder Kunst- und Kulturfreund ansässige Künstler, Ensembles, Eventagenturen oder Kulturvereine wie Chöre und Orchester unterstützen. Diese ideellen Eintrittskarten kosten 10,00 Euro und sind in der Stadtinfo erhältlich. Der Spender selbst entscheidet, wer seine Zuwendung erhalten soll. Die Stadtinfo sammelt die Spenden und garantiert, dass alle Beträge zu 100 % bei den Empfängern ankommen.

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eingrenzung der Ansteckungen schränken zum zweiten Mal auch die Kunst- und Kulturszene in Deutschland ein. Ein kompletter Stopp der Programme im Frühjahr, reduzierte Auftrittsmöglichkeiten und beschränkte Besucherzahlen im Sommer und Frühherbst, jetzt – im November – wieder „Schweigen“ für vier Wochen.

Die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung sind notwendig. Dennoch trifft es die Künstler emotional und wirtschaftlich, dass vieles nicht stattfinden kann: Keine Konzerte, keine Vorführungen, keine Clubs, keine Festivals, keine Events in den Innenstädten.

Das ist bei den Dorstener Akteuren nicht anders. In einer Stadt wie Dorsten kommt hinzu, dass ein großes Stück Kultur ehrenamtlich organisiert wird. Mit viel Herzblut einstudierte Chorwerke oder Theaterstücke wurden erst verschoben und dann komplett abgesagt. Etablierte Veranstaltungsformate und solche, die gerade dabei waren, sich zu entwickeln und zur Fülle des Kulturangebotes der Stadt beizutragen, stehen nun mit dem Rücken zur Wand. In den Gemeinschaften geht die Sorge um, dass gewachsene Strukturen durch eine nahezu einjährige Pause komplett wegbrechen.

Zur finanziellen Unterstützung der Kulturakteure bei uns in der Stadt gibt es jetzt in der Stadtinfo eine einzigartige Gelegenheit: Die „Kultur-Karte der Solidarität“.

Helfen Sie dem Chor, dem Veranstalter, dem Ensemble oder dem Kulturverein Ihrer Wahl, diese schwere Zeit zu überstehen. Kaufen Sie Tickets für 10,00 Euro das Stück und schreiben Sie den Empfänger Ihrer Wahl aus einer in der Stadtinfo ausliegenden Liste auf das Ticket. Ist Ihr Lieblingsverein oder ihr Lieblingskünstler nicht auf der Liste, dann melden Sie das bitte an die Stadtinfo. Die Liste wird laufend ergänzt.

Der Spender erhält „seine“ Karte(n) zum Mitnehmen, Kopien werden in der Stadtinfo gesammelt und das Geld wird in regelmäßigen Abständen an die Begünstigten überwiesen. Die Aktion geht bis Jahresende (31.12.2020)

"Beschenken Sie sich mit einer Geste der Hilfsbereitschaft und verschenken Sie ab jetzt bis zum Weihnachtsfest dieses besondere Stück Solidarität an Ihre Lieben. Damit wir nach der Corona-Pandemie weiterhin eine solch blühende Kulturlandschaft in Dorsten haben, wie zuvor", heißt es in einer Info der Stadt Dorsten.

Info kompakt:

Jede „Kultur-Karte der Solidarität“ kostet 10,00 Euro.

Die Karten sind erhältlich in der Stadtinfo Dorsten, Recklinghäuser Straße 20.

Der Betrag ist eine Spende und als Ausdruck der Solidarität nicht (wie bei einem Gutschein) verbunden mit einer späteren Leistung.

Weitere Infos zur „Kultur-Karte“ beim Team der Stadtinfo Dorsten, Recklinghäuser Straße 20, Telefon 02362 / 30 80 80, stadtinfo@dorsten.de

Quelle: Stadt Dorsten