Die katholischen Kirchengemeinden St. Bonifatius und St. Antonius sowie die evangelische Kirchengemeinde Holsterhausen laden zum ökumenischen Gottesdienst aus Simbabwe am Freitag, 6. März 2020, um 15.00 Uhr in die Bonifatius-Kirche, An den Birken 47, Holsterhausen, ein.

Der Gottesdienst entführt die Teilnehmer nach Simbabwe unter dem Motto: Steh auf und geh! Nach dem Gottesdienst wird ein gemeinsames Kaffeetrinken veranstaltet.