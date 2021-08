Seit 13 Jahren findet im Schloss Lembeck traditionell der Kunstmarkt „FineArts“ am letzten August-Wochenende mit 160 hochkarätigen Künstlern, Kunsthandwerkern und Designern statt.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung mit über 7.500 Besuchern trotz Corona ein voller Erfolg, auch – oder gerade wegen – der Einhaltung aller erforderlichen Hygienemaßnahmen. Wie der Veranstalter OpenMind Management nun mitteilt, findet FineArts in diesem Jahr zum 14. Mal am 28. und 29. August 2021 statt. „Wir bereiten auch hier die Umsetzung aller dann gültigen Corona-Maßnahmen vor und wünschen unseren Besuchern einen unbeschwerten Tag im historischen Schloss Lembeck“, so Anke Peters vom Veranstalter, dem OpenMind Management.

„Indian Summer“ zum 2. Mal

„Da alle unsere Events, die im 1. Halbjahr 2021 geplant waren, durch die Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, wird das Herbstevent „Indian Summer“ auch in diesem Jahr wieder vom 24. bis 26. September 2021 stattfinden, damit die zahlreichen Aussteller aus den Bereichen Wohn- und Gartendeko, Textil, Pflanzen, Möbel, Kunst, besondere Manufakturen sowie kulinarische Leckereien die Möglichkeit haben, ausgefallene Umsätze bei diesem Event nachzuholen.“ Indian Summer wurde 2020 bei schönstem Wetter ebenso begeistert von den zahlreichen Besuchern aufgenommen, die aus dem weiträumigen Umfeld angereist waren.

Der Karten-VVK läuft über die Webseites www.kunstmarkt.net und www.indiansummer-schlosslembeck.net, Tickets sind jedoch auch an der Tageskasse für 12 Euro vor Ort erhältlich.

Ein Mund-Nasenschutz ist in bestimmten Bereichen zwingend erforderlich, ggf. weitere Auflagen werden einige Tage vor der Veranstaltung auf den o.a. Webseiten veröffentlicht.

FineArts: 28. und 29. August 2021, Samstag und Sonntag von 10- Uhr bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 12 Euro Kinder (6-14 Jahre) 2 Euro, VVK unter www.kunstmarkt.net.

Indian Summer: 24. bis 26. September 2021, Freitag 12 Uhr bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 12 Euro Kinder (6-14 Jahre) 2 Euro

VVK unter www.indiansummer-schlosslembeck.net.

Quelle: OpenMind ManagementService / Anke Peters