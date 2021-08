Dorsten. Das Aktionsbündnis "Wir in Dorsten gegen Rechts" hat verschiedene Aktionen zur Bundestagswahl auf die Beine gestellt. Anmeldung zu den genannten Aktionen sind möglich unter: wir.in.dorsten@web.de.

- Am Samstag, 28.08.2021, Radkorso des Bündnisses und interessierter UnterstützerInnen. Los geht es um 11Uhr ab dem Platz vor dem „Goldenen Anker“, Lippetor. Es besteht Helmpflicht. Um Anmeldung wird gebeten.

- Samstag, 4. September: Open Air Lesung zum Thema: SOLIDARITÄT.GRENZENLOS – Jede Stimme zählt für Demokratie, Toleranz, Respekt und Vielfalt. Von 11 bis 13 Uhr vor der Agathakirche, Recklinghäuser-, Ecke Ursulastraße. DorstenerInnen lesen kurze Texte zum Thema und werden dazwischen musikalisch unterstützt.

- Mittwoch, 8. September: Autorenlesung mit Michael Kraske zu seinem Buch: „Tatworte“, denn AfD&Co. meinen, was sie sagen. Um 19.30 Uhr im Forum der VHS.Die Buchhandlung König & Parrenin bietet sein Buch und entsprechende Literatur auf einem Büchertisch an. Um Anmeldung wird gebeten. Der Eintritt ist frei. Für die Teilnahme gelten die Regeln der Coronaschutzverordnung für geschlossene Räume: geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet.

- Samstag, 11. September von 11 bis 13 Uhr Infostand am „Alten Rathaus“. Wir freuen uns auf gute Gespräche, auch zum Thema: „Interview mit dem Wahlprogramm der AfD“.

- Samstag, 18.09.2021 Radkorso des Bündnisses und interessierten UnterstützerInnen. Ab 10.15 Uhr ab dem Platz vor dem „Goldenen Anker“, Lippetor. Es besteht Helmpflicht. Um Anmeldung wird gebeten.

In der „Woche für das Grundgesetz“ im Rahmen des Stadtdialogs Dorsten vom 24.09.-03.10.2021 beteiligen sich einige BündnismitgliederInnen mit Online-Lesungen (Homepage, Facebook, Instagram) zum Thema. Die Plakate des Bündnisses zum Tag des Grundgesetzes sollen an verschiedenen Stellen in der Stadt auf diese Woche und ihre Aktionen aufmerksam machen.

Am Samstag, 25. September, findet dann die verschobene Demonstration zu den Internationalen Tagen gegen Rassismus statt. 11.30 Uhr, Platz der Deutschen Einheit.

Unabhängig von den genannten Aktionen vor der Wahl hat sich das Bündnis entscheiden, die Aktion „Radeln für ein gutes Klima zu unterstützen. Daher beteiligt sich das Bündnis ab dem 29.08.2021 auch an der Aktion „Stadtradeln“. Radelgruppe: Wir in Dorsten gegen Rechts https://www.stadtradeln.de/dorsten und über die App https://www.stadtradeln.de/app.