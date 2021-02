"Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen" – so heißt es in einem Lied, dass in der katholischen Kindertageseinrichtung St. Antonius in Dorsten-Holsterhausen schon häufig mit den Kindern bei verschiedenen Festen gesungen wurde. Aber in diesem Jahr heißt es: „Wir feiern ein ganzes Jahr lang!“



Der Antonius-Kindergarten wird 50 Jahre alt und das ist ein Grund zum Feiern. Ende November 1970 startete die Aufnahme von damals 90 Kindern in drei Gruppen. Am 29. Januar 1971 konnte dann der Kindergarten feierlich eingeweiht werden.

Für das Jubiläumsjahr sind viele Aktionen für Kinder, Eltern, Gemeinde und Freunde des Kindergartens schon geplant. Zum Auftakt des Festjahres soll eine Ausstellung in der Kirche St. Antonius zusammengestellt werden. Diese Ausstellung wird nach Ostern, voraussichtlich am 18.04.2021, nach einem Gottesdienst eingeweiht.

Hierbei ist das Jubiläums-Team auf Mithilfe angewiesen. Wer hat noch Fotos, Zeitungsausschnitte oder andere Dokumente aus der Zeit von 1971 bis 2021? Wer Unterlagen zur Verfügung stellen kann (mit Namen, evtl. Adressdaten versehen) kann die diese in den Briefkasten am Kindergarten St. Antonius in der Heroldstraße 7 in Dorsten-Holsterhausen einwerfen. "Viele der jetzigen Kindergarteneltern waren ja selbst als Kind im Antoniuskindergarten und können dadurch bestimmt etwas zu dieser Ausstellung beitragen" hofft Silke Grabutznat, Leiterin der Einrichtung.

Als weitere Aktionen sind u.a. Planwagenfahrten mit den Kindern, Wellnessangebote für die Mütter, ein Oktoberfest für alle Eltern und Gäste geplant und noch einiges mehr. "Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und hoffen darauf, dass viele Aktionen – natürlich angepasst an die jeweiligen Corona-Bedingungen – auch umsetzbar sein werden" so Silke Grabutznat weiter.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet dann ein Gottesdienst. Dabei möchte sich das Team vom Jubiläumsjahr verabschieden und den Advent willkommen heißen.