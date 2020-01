Das Soziokulturelle Zentrum „Das LEO“ (Fürst-Leopold-Allee 70 auf dem Zechengelände) lädt auch dieses Jahr zur Aktion „Spiel & Spaß“ am Samstag, 8. Februar, von 15 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist wieder kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Wer mitmachen möchte, ist willkommen. Der Nachmittag ist eine Aktion im Rahmen des Interkulturellen Kalenders 2020.

Nach der erfolgreichen Bewährungsprobe im letzten Jahr wird am 08. Februar wieder alles geboten, was Spaß und Zusammensein ohne viele Worte garantiert: Slackline, Riesen-Jenga sowie verschiedene Bewegungsspiele können an diesem Nachmittag getestet werden. Die Spielgruppe aus dem LEO lädt ein, alle möglichen Tisch- und Brettspiele für Groß und Klein auszuprobieren. Und auch Billard, Tischtennis und Kicker können vor Ort gespielt werden.

Für das leibliche Wohl ist mit Waffeln, Kaffee und Getränken ebenfalls kostenlos gesorgt.

Quelle: Stadt Dorsten