Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr erneuert ab Freitag (8.10.) auf der L608n zwischen A52-Anschlussstelle Dorsten-Ost und B225 (Marler Straße / Dorstener Straße) zwei Schilderbrücken. Deshalb ist die A52-Ausfahrt Dorsten-Ost in Fahrtrichtung Marl bis Ende November gesperrt.

Eine Umleitung führt über die A52-Anschlussstelle Marl-Frentrop und die B225. In dieser Zeit werden die Fundamente für die neuen Träger hergestellt, an denen künftig die Verkehrsschilder befestigt sind, und die sogenannten Schutzeinrichtungen, also die Schutzplanken, erneuert.

Die neuen Schilderbrücken werden voraussichtlich Ende des Jahres aufgebaut. Dann werden auch die alten Verkehrszeichenträger und ihre Fundamente entfernt. Dafür muss Straßen.NRW die L608n zwischen A52-Anschlussstelle Dorsten-Ost und B225 für ein Wochenende in beide Fahrtrichtungen und damit auch die A52-Anschlussstelle Dorsten-Ost sperren. Straßen.NRW wird die Öffentlichkeit rechtzeitig über den genauen Termin der Sperrung informieren.

Die alten Schilderbrücken müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit ersetzt werden. Dafür investiert Straßen.NRW etwa 300.000 Euro aus Landesmitteln.

Quelle: Straßen.NRW