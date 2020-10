Am Dienstag, den 10. November ist Prof. Dr. Josef Aldenhoff um 19.00 Uhr Gast in der Volkshochschule Dorsten. Sein gleichnamiges Buch „Bin ich schon alt – oder wird das wieder?“ steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung.

Aldenhoffs Buch gewinnt dem Leben ab 60 neue Aspekte ab – zwischen provokantem Realismus und wunderbaren Möglichkeiten. Er schaut genau auf das, was das Leben 60plus für ihn und all die anderen Alternden bereithält – an Verlusten wie an Chancen: Dabei geht es um Gewicht, Fitness von Körper und Geist wie um Neugier, Liebe und Lust auf Neues.

Josef Aldenhoff, erfahrener Psychiater und die 70 fest im Blick, sagt: Wer sich im Ruhestand zur Ruhe setzt, baut schnell ab; wer sich neue Unruhe zumutet, lebt auf.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Aus organisatorischen Gründen ist eine telefonische Anmeldung erforderlich: 0 23 62 66 41 60.

Quelle: VHS Dorsten