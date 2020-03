Vom 10. bis 13. März können Haushalte an elf Sammelstellen schadstoffhaltige Abfälle kostenfrei abgeben. Angenommen werden unter anderem Farben, Lacke, Spraydosen, Haushaltschemikalien, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Lösungsmittel, Batterien, Energiesparlampen, LEDs, Korken, Tonerkartuschen, und PU Schaumdosen.

Bei der mobilen Sammlung können nur haushaltsübliche Mengen in verschlossenen Behältern bis maximal 20 kg angenommen werden. Gewerbliche und landwirtschaftliche Anlieferungen sind nicht zulässig. Der Entsorgungsbetrieb bittet darum, Energiesparlampen, Batterien, Medikamente, Korken und CDs bereits zu separieren und nicht – was häufig vorkommt - gemischt in einer Tüte anzuliefern.

Es werden auch Elektrokleingeräte wie z. B. Toaster, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Drucker, Handy, Staubsauger oder Elektrowerkzeug angenommen. Aus Kapazitätsgründen darf die größte Kantenlänge 40 cm nicht überschreiten.

Größere Mengen Schadstoffe oder größere Elektrogeräte können Haushalte ganzjährig auf dem Wertstoffhof, An der Wienbecke 15 in Dorsten kostenfrei abgeben.

Der Fahrplan:

Dienstag, 10. März

10.00 - 10.45 Uhr Holsterhausen (An der Vogelstange / Emmelkämper Weg)

11.15 - 12.00 Uhr Alt-Wulfen (Wittenbrink 11 / Parkplatz der Sportanlage)

12.30 - 13.00 Uhr Dorf-Hervest (Dorfstraße vor dem Feuerwehrgerätehaus)

13.15 - 13.45 Uhr Hervest (Glück-Auf-Platz)

Mittwoch, 11. März

09.30-10.15 Uhr Rhade (Dillenweg 120 / Parkplatz der Sportanlage)

10.45-11.30 Uhr Lembeck (Am Hagen / Parkplatz der Sportanlage)

12.00-12.30 Uhr Barkenberg (Wulfener Markt)

12.50-13.20 Uhr Deuten (Birkenallee / Bühnert)

Freitag, 13. März

09.30-10.15 Uhr Hardt (Storchsbaumstraße 59 / Parkplatz der Sportanlage des SV Dorsten-Hardt)

10.30-11.30 Uhr Altstadt (Parkplatz Lippetal / Feuerwehrgerätehaus)

11.50-12.30 Uhr Altendorf-Ulfkotte (Gildenweg/ Sportplatz)

Geringfügige Zeitverschiebungen sind möglich.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite dorsten.de/schadstoffmobil

oder telefonisch unterTel. 02362/66-5604.