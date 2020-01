Das Paul-Gerhardt-Haus meldet noch zwei freie Plätze im Elternstart-Kurs, der am Dienstag, 14. Januar, von 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr in den Räumen der freien Christengemeinde am Holzplatz 4 startet.

Angesprochen sind Eltern mit ihren Babys, die zwischen Mitte September und Mitte November 2019 geboren sind. Elternstart ist ein kostenloser Kurs über 5 Treffen nach dem PEKiP-Konzept. Kostenlos deswegen, weil das Land NRW dieses Angebot fördert. An diesen Kurs schließt sich dann ein PEKiP-Kurs an. Die Kursleitung hat Verena Wassen-Bauer.

Anmeldungen beim PGH, Tel. 02362-71161 oder online auf pgh-dorsten.de.